Rodovia SC-110, entre Urubici e São Joaquim, volta a ser interditada após fortes chuvas

A rodovia SC-110, entre os municípios de Urubici e São Joaquim, voltou a ser interditada nesta sexta-feira (03) após apresentar alto risco de deslizamentos de terra devido às fortes chuvas. No início de outubro, o local já havia sido bloqueado após quedas de árvores e rachaduras.

O comunicado com a nova interdição foi feito pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) no início da tarde de hoje. Segundo o órgão, que é integrado ao Governo de Santa Catarina, “após a chuva será feita nova avaliação no local”.

Ainda na manhã desta sexta-feira, uma grande pedra se desprendeu e caiu na pista da rodovia SC-110, em Urubici, atingindo um carro. O acidente aconteceu no Km 380, próximo ao mirante da cidade.

Segundo informações iniciais repassadas à Rádio Gralha FM, ninguém se machucou. O motorista e os passageiros passam bem. As causas sobre a queda ainda estão sendo apuradas, mas podem ter relação com as fortes chuvas que atingem a região neste dia.