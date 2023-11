Saiba como amenizar os sintomas das alergias da primavera

Conhecida pelas belas flores e uma natureza exuberante, a primavera pode ser uma grande inimiga de pessoas com alergias. Isso porque a polinização mais intensa, misturada com o forte sol e os ventos, deixa o ar com uma maior concentração de partículas de pólen.

O alto índice de pólen aumenta os efeitos de algumas alergias que são típicas dessa estação do ano. Alguns dos exemplos mais famosos desses problemas são a rinite alérgica e a asma, que se tornam mais frequentes e bastante incômodas nesse período.

Além da polinização, existem dois extremos que afetam o sistema respiratório humano: a umidade excessiva e o clima muito seco. Ambos contribuem para a intensificação dos problemas respiratórios das pessoas que têm essas alergias.

Os sintomas mais frequentes

As alergias da primavera apresentam alguns sintomas em comum que são bastante frequentes. Entre eles, destacam-se:

espirros;

coriza e congestão nasal;

tosse;

olhos vermelhos e/ou lacrimejando;

coceira nos olhos e no nariz;

dificuldade de respirar;

crises de asma.



A primavera é aquela estação conhecida por todos: bonita, por causa das flores, mas que causa certo desconforto para quem sofre com as alergias típicas dessa época. A rinite, que é a inflamação e irritação da mucosa nasal. por exemplo, é a mais comum. Conhecida como doença crônica, não é possível preveni-la, mas alguns hábitos podem ser adotados para que os sintomas sejam amenizados. É o que explica a alergologista do Hospital Otorrinos Curitiba, Cristine Secco Rosario.

Sintomas da alergia na primavera

Os principais sintomas de alergia na primavera são espirros, coriza, nariz trancado, olhos vermelhos, coceira nos olhos e no nariz. Algumas pessoas só tem crises nessa época pois é o período de polinização, e a quantidade de pólens no ar aumenta muito.

Excesso de umidade prejudica a saúde?

Muita gente fica preocupada quando o clima está muito seco. A baixa umidade promove um ressecamento da mucosa respiratória, o que a torna mais suscetível à inflamação. Mas quando há muita umidade, é preciso ficar atento: A umidade excessiva pode aumentar a proliferação de ácaros e fungos, o que pode ocasionar sintomas de alergia. “Além disso”, completa Cristine, “os ambientes tendem a ficar fechados, podendo favorecer a disseminação de vírus e bactérias que causam doenças”.

Dicas para evitar alergias na primavera

Para prevenir as crises alérgicas nesta época do ano, a melhor maneira é evitar o contato com substâncias que causam alergia, como poeira, pelos de animais, fumaça de cigarro, produtos de limpeza e, em alguns casos, até perfumes.

Para quem tem animais de estimação, por exemplo, alguns cuidados devem ser tomados, como dar banhos frequentes no animal e evitar que ele durma na cama junto com o paciente alérgico. Além de os pelos dos animais poderem provocar alergia, eles carregam poeira, o que também pode ocasionar os sintomas. “A lavagem dos pelos é indicada para remover a poeira e demais partículas de sujeira acumuladas”, lembra Cristine.

Em relação à higiene da casa, o ideal é não usar a vassoura e, sim, passar pano úmido e aspirador. O ato de varrer faz com que as partículas de poeira fiquem em suspensão no ar por várias horas, provocando os sintomas.

Para quem tem crianças, cuidado especial com os bichos de pelúcia: eles também podem acumular poeira, por isso, é importante evitar que eles fiquem no mesmo quarto em que a criança dorme. De acordo com a especialista, as crianças tendem a acumular secreção no nariz pela dificuldade em assoar e isso pode comprometer o sono e também evoluir para infecções.

Como amenizar os sintomas?

Vale ressaltar que a doença crônica em si, como no caso da rinite alérgica, não tem cura, mas pode ser atenuada e controlada com alguns cuidados.

A irrigação nasal, ou lavagem das narinas, é uma das principais alternativas. Ela pode ser realizada de diferentes formas. Com o uso do soro fisiológico, aplicado com spray ou seringa, a pessoa pode hidratar as mucosas nasais, descongestionar as vias respiratórias e também expelir partículas que causem as alergias, impedindo que alérgenos se instalem nas vias respiratórias.

Uma maneira caseira de fazer essa limpeza é usando uma mistura com água e meia colher de chá de sal. A aplicação da combinação também deve ser feita com uma seringa ou dispositivo que facilite o acesso às narinas.

Tratamento para quem tem alergias

Existem vários tratamentos para quem é alérgico, desde sprays nasais a antialérgicos. As alergias são doenças crônicas e não existe cura, porém, pode-se obter controle total da doença com o tratamento. De acordo com Cristine, as vacinas para alergia possuem indicações específicas, principalmente para as pessoas que não melhoram com tratamento comum. “O resultado das vacinas é muito bom para rinite, asma, conjuntivite e dermatite”, finaliza.

Como evitar as alergias de primavera?

Algumas ações podem diminuir as crises alérgicas e ajudar no controle da rinite alérgica e da asma. Para começar, é sempre bom evitar contato com substâncias conhecidas por agravar a alergia, como:

poeira;

pelos de animais;

fumaça;

perfumes fortes;

produtos de limpeza.

Para evitar o contato com essas partículas, é importante manter a higiene da casa em dia, evitar a vassoura e optar por panos úmidos ou aspiradores de pó. Estas duas opções impedem que a poeira suba e fique suspensa no ar por um tempo.

Manter os ambientes limpos e bem arejados também é outro cuidado crucial para evitar as crises alérgicas. Logo, trocar a roupa de cama regularmente e colocar os colchões e travesseiros ao sol ajudam a combater o acúmulo de ácaros e fungos. Manter as janelas abertas e o ar circulando também ajuda a evitar a poeira no ar.

Com informações: Clínica Meitan, Otorrinos Curitiba