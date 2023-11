Nasce a AMA SERRA CATARINENSE ( Associação de Pais e Amigos dos AUTISTAS)

Na edição desta semana temos uma excelente notícia para compartilhar com os nossos leitores; trata-se do nascimento da AMA SERRA CATARINENSE, ato que ocorreu no último dia 21/10, nas dependências da UNIPLAC, em Lages/SC. Na ocasião, cerca de 200 pessoas testemunharam a cerimônia de lançamento da entidade, que foi criada com o intuito de ser uma entidade que irá lutar pelos direitos dos autistas e pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com TEA, na região serrana de Santa Catarina.

A AMA SERRA CATARINENSE é composta por familiares de pessoas no espectro autista e pessoas engajadas na causa autista. O atual presidente é Flávio Formento Antunes, que dedicou muito tempo e energia para tornar este sonho em realidade. Segundo Antunes, “a AMA Serra Catarinense não é uma clínica ou uma escola, mas trabalhará em conjunto com as entidades de atendimento, já existentes na região, de modo a contribuir com a causa autista”. Quem desejar fazer parte da AMA SERRA CATARINENSE pode fazer contato via Instagram pelo endereço: @amaserracatarinense Participe e apoie a AMA SERRA CATARINESE!