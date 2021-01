IGP abre processo seletivo para 21 vagas de auxiliar de Medicina Legal em Santa Catarina

O Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP/SC) lançou edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de 21 profissionais para o cargo de auxiliar de Medicina Legal. As vagas são para atuar nas seguintes unidades do Instituto Médico-Legal (IML): Criciúma (1); Araranguá (1); Tubarão (1); Florianópolis (1 – PCD); Balneário Camboriú (1- PCD); Brusque (1); Rio do Sul (2); Joinville (1); Mafra (1); Canoinhas (1) ; Caçador (1) ; Videira (1); Joaçaba (1); Campos Novos (1); Curitibanos (1); Chapecó (1); Concórdia (1); Xanxerê (1); São Lourenço do Oeste (1) e São Miguel do Oeste (1).

As inscrições podem ser feitas no período de 27 de janeiro a 10 de fevereiro de 2021, através do site do IGP. Os profissionais aprovados para contratação temporária terão seus contratos firmados pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogados por uma única vez, pelo mesmo período.

A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais, a ser cumprida em regime de expediente mais sobreaviso ou plantão, incluindo horário diurno e noturno, feriados e finais de semana, conforme conveniência e necessidade da unidade operacional do Instituto Geral de Perícias em que o contratado desempenhará suas atividades.

Remuneração

O salário será de R$ 3.842,20 até 31 de dezembro de 2021, conforme preceitua a Lei Complementar n° 610 de 20 de dezembro de 2013, passando para o valor de R$ 4.581,90 a partir de 1º de janeiro de 2022, conforme a Lei Complementar n° 765 de 7 de outubro de 2020.

De acordo com o IGP/SC, o resultado preliminar com a classificação provisória dos candidatos deve ser divulgado até o dia 1º de marco deste ano.

O edital com todas as informações do certame, assim como a ficha de inscrição para o processo seletivo, estão disponíveis no site www.igp.sc.gov.br/processos-seletivos.

Por Bruna Campos

Assessoria de Imprensa Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina (IGP/SC)