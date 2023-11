Prefeito anuncia duas grandes obras para o turismo de Bom Jardim da Serra; Saiba

Foi sucesso absoluto, a segunda edição do Café, Turismo & Prosa, realizado na tarde desta segunda-feira (20), na Fazenda Salto do Rio Pelotas, em Bom Jardim da Serra. Empreendedores do turismo e convidados compartilharam experiências, num “bate-papo” descontraído e animador, com o objetivo de integrar o trade e despertar futuros negócios.

O prefeito de Bom Jardim da Serra, Pedro Ostetto fez a abertura do evento e falou do comprometimento, dificuldades e desafios do poder público no fomento do turismo. E anunciou duas importantes obras estruturantes confirmadas em parceria com o governo do Estado.

“A primeira boa notícia é a construção de uma ciclovia desde o mirante da Serra do Rio do Rastro até o centro da cidade, numa extensão de 12 Km. Essa obra será possível graças ao projeto técnico de engenharia elaborado pela equipe da Amures. A segunda obra é a licitação do mirante da Serra do Rio do Rastro, com previsão de mais de R$ 100 milhões de investimento naquele complexo turístico”, disse o prefeito.

O encontro teve como alguns dos grandes momentos, as experiências de Richard Westphal Brighenti, proprietário cervejeiro e empresário sócio proprietário da Lohn Bier, cervejaria familiar localizada em Lauro Müller. Outro grande momento foi com Rafael Bridi, recordista mundial de Highline, que já entrou duas vezes no Guiness Book, por ser atleta profissional de slackline.

Com maestria, ele é um dos poucos atletas do Brasil que desafia a gravidade deslizando em cima de uma fita estendida sobre dois pontos, geralmente entre um lado e outro dos cânions. Rafa Bridi inspirou os participantes do evento a assumir desafios e manter o equilíbrio nos negócios e na vida.

Também palestrou o empresário Wanderson Borges, cofundador do Movimento Preserve Pipa que atua dentro dos princípios da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Ele é integrante da Associação de Hoteleiros de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, e do Pipa Convention & Visitors Bureau, que atua em harmonia entre a natureza e as empresas locais, garantindo o bem-estar dos moradores e proporcionando uma experiência sem igual aos turistas que visitam a cidade e o vilarejo.

A secretária de Turismo de Bom Jardim da Serra, Sandra Padilha, proprietária do Restaurante e Café Mensageiro da Montanha, agradeceu aos participantes do evento e disse que o turismo é um caminho sem volta para Bom Jardim da Serra. O secretário executivo da Amures Walter Manfroi e a assessora de turismo da Amures, Ana Vieira, participaram do evento que buscou acima de tudo, a integração regional dos municípios.