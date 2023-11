BR-101 em SC ganhará “terceira faixa” para aliviar amenizar o trânsito caótico fluxo

A BR-101 ganhará uma “terceira faixa” entre o final do mês de dezembro e a última semana do mês de março para que seja possível amenizar ao máximo o congestionamento no trajeto que envolve os municípios da AMFRI. A decisão foi tomada durante reuniões realizadas neste semana.

Entre os dias 27 e 29 de novembro, o presidente da AMFRI, Paulo Henrique Dalago Muller acompanhado do prefeito de Navegantes, Libardoni Fronza e do Diretor Executivo do CIM-AMFRI, Jaylon Jander estiveram em Brasília para reuniões com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e Arteris Litoral Sul. Nestas reuniões foi possível ajustar com a ANTT, a Arteris Litoral e a Polícia Rodoviária Federal a liberação dos acostamentos como criação de uma terceira faixa.

O trajeto entre Balneário Piçarras e Porto Belo sofre com o grave congestionamento e durante o verão, com o número elevado de pessoas visitando a região, acaba se intensificando. Esse momento onde o acostamento servirá como terceira faixa faz parte de um planejamento no qual mais medidas devem ser tomadas posteriormente. Para essa medida, um horário foi pré-estabelecido, sendo das 14 horas até as 22 horas.

O trajeto beneficiado com essa medida abrange desde a entrada do município de Porto Belo até a divisa entre Balneário Piçarras e Barra Velha, sendo nos dois sentidos, tanto Norte-Sul quanto Sul-Norte.

A terceira faixa nesse trajeto já terá testes acontecendo entre os dias 15 e 17 de dezembro com um trecho um pouco reduzido, entre Itapema e Navegantes onde há o trevo da BR-470. Esses testes são necessários para ver como se comporta a liberação, pois envolvem investimentos de quase 12 milhões de reais, placas horizontais e verticais por 120 quilômetros (60 quilômetros norte/sul e 60 quilômetros sul/norte), além de uma camada de asfalto no pavimento dos acostamentos.

De acordo com os órgãos, a liberação do acostamento como terceira faixa é apenas o início de uma série de medidas descridas no projeto para acabar de vez com o congestionamento no trajeto entre Balneário Piçarras e Porto Belo. Mais ações estão sendo trabalhadas e a ideia é que soluções sejam efetivadas de forma definitiva.

Com informações: SCC10