Auxiliar de escola de SC morre de meningite bacteriana

Uma auxiliar administrativa, de 40 anos, de uma escola privada de Itajaí morreu, na última terça-feira (28), de meningite bacteriana. Segundo a Secretaria de Saúde de Itajaí, o caso é acompanhado desde o primeiro dia e a confirmação da doença foi feita no dia seguinte do falecimento, quarta-feira (29).

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, o acompanhamento é feito junto da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC). Em nota, a instituição informou que seguiu todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Foi solicitada a desinfecção da escola e a limpeza geral de todos os locais que as crianças e os profissionais passam.

“Neste caso, a Vigilância Epidemiológica de Itajaí realizou busca ativa por contatos íntimos e prolongados para fazer a quimioprofilaxia necessária. A medicação serve para quebrar a cadeia de transmissão da doença e é usada somente nos contatos próximos para evitar a resistência medicamentosa. O órgão municipal também está orientando os profissionais da unidade sobre a situação”, informou a nota.

A Vigilância Epidemiológica reforçou ainda que todas as ações previstas nos protocolos do Ministério da Saúde foram adotadas e que neste momento não será preciso nenhuma medida extra, como fechamento da unidade escolar.

A orientação é que, ao apresentar qualquer sintoma, profissionais e alunos procurem atendimento médico imediatamente.

Sobre a meningite:

Meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem e protegem o Sistema Nervoso Central. Existem vários tipos de meningite. A mais perigosa é a bacteriana, que se não for tratada a tempo pode deixar graves sequelas e até matar. A doença atinge pessoas de qualquer idade, mas principalmente as crianças.

Formas de prevenção:

Manter a higiene corporal; lavar as mãos várias vezes ao dia; ter higiene rigorosa com pratos e talheres usados pelo doente, bem como mamadeiras e chupetas; conservar a casa limpa e arejada e, se possível, ensolarada, principalmente os quartos; evitar locais fechados, cheios de gente e mal ventilados; manter as salas de aula ventiladas, com portas e janelas abertas.

Confira o posicionamento da DIVE (SC)

Foi confirmado o caso.

Meningite bacteriana (Neisseria meningitidis)

Paciente de 40 anos de Itajaí

Óbito dia 28 de novembro

Exame laboratorial confirmado dia 29 de novembro.

Todas as medidas de controle já foram executadas, conforme o protocolo.

A Vigilância Epidemiológica de SC e a Vigilância Municipal estão acompanharam a investigação do caso.

O caso já foi encerrado.