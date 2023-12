Moradores de cinco cidades da Serra Catarinense podem fazer o saque calamidade; Saiba quais

Moradores de cinco cidades da região da Serra Catarinense estão autorizados a fazer o saque calamidade do FGTS após as chuvas de outubro e novembro. O último município liberado foi São José do Cerrito, onde ocorreram enchentes e deslizamentos.

No saque calamidade, o trabalhador consegue retirar até R$ 6.220 da conta do FGTS. Para isso, o caminho mais fácil é pelo aplicativo de celular do FGTS, mas quem não tem pode ir a uma agência do banco.

Veja as cidades autorizadas a sacar o FGTS:

Bocaina do Sul;

Lages;

Otacílio Costa;

São José do Cerrito;

São Joaquim.

Como fazer o saque calamidade

O saque calamidade pode ser feito por meio do aplicativo APP FGTS ou em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Após baixar o aplicativo, o trabalhador deve agir da seguinte forma: