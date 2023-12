Cidasc 44 anos: Sistema Faesc/Senar reconhece o comprometimento da Companhia com a defesa agropecuária de SC

A celebração dos 44 anos da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), realizada na sede da instituição situada no Itacorubi, em Florianópolis, foi prestigiada pela comunidade, autoridades e imprensa catarinense. O Sistema Faesc/Senar esteve presente e demonstrou, em seu estande, algumas das inciativas desenvolvidas em prol do setor produtivo.

Representando o presidente do Sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, o superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi, esteve presente no estande e também no momento da cerimônia alusiva ao aniversário. O evento foi marcado por honrarias, entregas simbólicas e reconhecimento.

O evento contou com explanação do governador Jorginho Mello, da presidente da Cidasc Celles Regina de Mattos, do secretário da Agricultura Valdir Colatto, entre outras autoridades locais.

Um vídeo destacou a trajetória da Cidasc ao longo dos anos, ressaltando seu papel vital na promoção da sanidade animal, vegetal e inspeção de produtos agropecuários.

Durante a comemoração, foram entregues 15 novos veículos, 20 drones e 180 tablets para fortalecer o serviço de defesa sanitária em Santa Catarina.

A presidente Celles Regina ressaltou a importância do trabalho da Cidasc para exportação dos produtos e para o consumo interno. O evento também foi marcado por uma homenagem especial ao empregado Amauri Jesus, um profissional dedicado que contribui para a Cidasc há 44 anos. O Governador, a presidente da Cidasc e o secretário de Estado da Agricultura entregaram uma placa em reconhecimento à sua longa e valiosa contribuição.

A celebração culminou com um corte simbólico de bolo, um convite para que todos os presentes deixassem suas assinaturas em um backdrop com mensagens de carinho, desejos e lembranças que será exposto em um local especial na empresa.

O presidente do Sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, fez questão de reconhecer a importante trajetória da Cidasc e ressaltou que ao longo de sua história, a entidade vem cumprindo com excelência a sua missão de executar ações de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde pública, bem como promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável do Estado. “Temos orgulho pelas importantes parcerias estabelecidas com a companhia, que é reconhecida pela credibilidade e pelo expressivo trabalho desenvolvido em prol do agro”, completou.

ESPAÇO DO SISTEMA FAESC/SENAR/SC

No espaço do Sistema Faesc/Senar, a equipe do Senar/SC (Daiana Correa, Josiane Gomes e Yasmin Vaucher) apresentou as ações da entidade. Entre as ações destacadas estiveram os Programas de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) e o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Com a parceria dos Sindicatos Rurais e outras entidades ligadas ao agronegócio, o Senar/SC promove todos os meses cerca de 500 cursos gratuitos dos Programas de FPR e PS. A Formação Profissional Rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividades de apoio agrossilvipastoril e relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. Na Promoção Social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, artesanato, entre outros.

O Programa ATeG é realizado em parceria com os Sindicatos Rurais e oportuniza ao produtor explorar novas ferramentas que potencializam o crescimento de seus negócios. O acompanhamento tem duração de dois a quatro anos e visa aprimorar as técnicas e o gerenciamento, tornando a produção mais eficiente e lucrativa. As atividades são realizadas com grupos de 25 a 30 produtores organizados de acordo com a cadeia produtiva.

Atualmente, o programa beneficia 10 cadeias produtivas: agroindústria; agroindústria apícola; apicultura; bovinocultura de leite; bovinocultura de corte; fruticultura; maricultura; olericultura; ovinocultura de corte e piscicultura.

Zanluchi frisou a importância da ATeG para obter eficiência, elevar a renda, a produtividade dos produtores, bem como fortalecer o empreendedorismo e a gestão dos negócios do campo. Também destacou a expressiva contribuição da Cidasc para garantir a excelência em sanidade agropecuária.

