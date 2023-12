Policias de SC fazem coreografia animada em formatura do Proerd; vídeo

Uma coreografia animada feita por policiais militares de Santa Catarina está bombando na internet. No vídeo, os oficiais divertem quase 2 mil crianças na formatura do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) em Brusque.

Ao todo, 1874 alunos participaram da solenidade. Entre eles, 1704 alunos do 5º ano do ensino fundamental, e 170 do Proerd Kids, além de 23 do Proerd Pais.

O vídeo publicado nas redes sociais já ultrapassa 66 mil visualizações. Na internet, os oficiais receberam diversos elogios. “Lindo demais. Parabéns para a Polícia Militar”, escreveu um internauta. “Que tenhamos muitos mais eventos como esse”, escreveu outro.

O Proerd consiste num esforço cooperativo entre a Polícia Militar, a Escola e a Família. O objetivo é capacitar jovens estudantes com informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e violência.