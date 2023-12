Professora é afastada depois de “arrastar” criança pelos corredores de escola do sul

Uma professora foi afastada pela Secretaria de Educação de Balneário Gaivota após ser acusada de ter “arrastado” uma criança pelos corredores de uma escola municipal.

De acordo com a nota divulgada pelo Governo Municipal, além do afastamento da servidora, também foi aberto Processo Administrativo Disciplinar.

Leia a nota na íntegra:

Tão logo o Prefeito Municipal de Balneário Gaivota, Everaldo dos Santos, tomou conhecimento dos fatos envolvendo uma professora de uma unidade de educação infantil do município, que teria arrastado uma criança pelos corredores da instituição, determinou a imediata abertura de Processo Administrativo Disciplinar e o afastamento liminar da servidora. O Prefeito Municipal exigiu a rápida apuração dos fatos.

A Secretaria de Educação também reafirmou seu compromisso com as crianças, pais e comunidade escolar, esperando uma célere apuração do ocorrido, para que fatos como este não voltem a acontecer.

Nossos alunos são o maior patrimônio da Educação Gaivotense!