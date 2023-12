Mais de 75 animais são resgatados de rinha de galo em Santa Catarina

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio da Polícia Militar Ambiental (PMA), flagrou o crime de maus-tratos a animais em decorrência da prática ilegal de rinha de galo, no interior do município de Salto Veloso e na cidade de Araquari. Os fatos foram registrados no sábado, 9.

Na cidade de Salto Veloso, a unidade da PMA de Joaçaba foi averiguar a denúncia e constatou que os combates entre os animais já haviam acontecido e diversas pessoas estavam presentes no local dos fatos. Foram apreendidos dois pássaros silvestres mantidos em cativeiro ilegalmente (aprisionados em gaiolas), ou seja, sem autorização do órgão ambiental competente, e 15 galos que foram encontrados aprisionados em compartimentos de madeira no local das disputas, após laudo de médico veterinário atestando o estado de maus-tratos das aves.

Durante as averiguações policiais, um dos envolvidos foi flagrado portando uma arma de fogo, um revólver calibre 32, municiado, além de outras munições carregadas em um coldre. O envolvido não apresentou nenhuma documentação da arma de fogo e das munições, sendo, portanto, encaminhado para a delegacia de Polícia Civil do município de Videira para serem tomadas as demais providências cabíveis pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Os envolvidos na prática de ter em cativeiro animal silvestre (pássaros em gaiola) e na prática de maus-tratos (rinha de galo) responderão civil, administrativa e penalmente. Um dos envolvidos identificados é reincidente nessa prática de maus-tratos, sendo que, caso reste comprovada a materialidade e autoria ao término do processo, será aplicada a penalidade de multa pelo triplo do valor estipulado devido à reincidência específica (prática do mesmo crime) em um período de até cinco anos.

Já na cidade de Araquari, a Polícia Militar Ambiental, juntamente com a guarnição de radiopatrulha da cidade, em atendimento a denúncia decorrência da prática ilegal de rinha de galo, deslocou até Bairro Porto Grande, onde no local foi constatado que estava ocorrendo um torneio de briga de galo.

No local, foram encontrados e resgatados 61 animais, dos quais sete estavam feridos. No momento da abordagem, haviam 40 pessoas no local. Todos os galos foram resgatados e levados para atendimento veterinário.

Também foi possível verificar que um dos participantes da atividade trajava uma camiseta incentivando a rinha de galo. Diante do flagrante foram lavrados os procedimentos administrativos e criminais em desfavor dos envolvidos.

Por Marcelo Passamai – Assessoria de Comunicação Social – Centro de Comunicação