Segundo período de matrículas da rede estadual vai até esta quarta-feira

Para proporcionar maior agilidade ao processo de matrícula e evitar as longas filas em frente às escolas, o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC), junto à Secretaria de Estado da Educação (SED), disponibiliza um site onde os pais e responsáveis podem realizar a pré-matrícula dos alunos para o ano letivo de 2024 na rede estadual de ensino, de modo exclusivamente online. A plataforma conta com um visual intuitivo e com respostas às dúvidas mais frequentes, tudo para deixar a experiência ainda mais agradável e objetiva. Nesse segundo período de matrículas, a inscrição online vai de 11 a 13 de dezembro e é dedicada às vagas remanescentes.

Segundo Moema Luz Cargnin, coordenadora do Departamento de Soluções para Educação do CIASC, um dos diferenciais deste ano é a experiência do usuário na nova plataforma (UX – do inglês user experience), algo que tem sido elogiado devido ao design mais limpo, simpático, e intuitivo. “Com essa repaginada no site nós recebemos na primeira fase das matrículas, em novembro, muitos elogios e poucos chamados de dúvidas, justamente por estar tudo bem explicado e claro. Isso gera um ganho enorme para as equipes que trabalham diretamente com as matrículas e agiliza o trabalho dos pais e responsáveis. No fim, todos ganham”, comentou.

O procedimento de matrícula é dividido em duas etapas. A primeira é a pré-matrícula, feita na plataforma online, onde o responsável cadastra os dados do aluno e escolhe uma das instituições de ensino que ainda têm vaga disponível, recebendo um protocolo para anotar ao fim do processo. A segunda é a efetivação da matrícula, feita presencialmente na escola, quando devem ser levados todos os documentos do estudante e o número do protocolo de pré-matrícula para garantir a vaga, não é necessário imprimir, basta anotar e levar na escola.

O período para a entrega das documentações nas escolas, após a pré-matrícula via site, é de 11 a 15 de dezembro, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade de ensino. Acesse o site aqui.

Aos que não possuem acesso à rede de computadores ou outros meios eletrônicos, as matrículas podem ser feitas diretamente nas escolas. Em ambos os casos, online ou presencial, é preciso apresentar os seguintes documentos: