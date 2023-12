Meteoro é flagrado passando pelo céu do Rio Grande do Sul; saiba até quando o fenômeno continuará

O céu do Rio Grande do Sul foi, mais uma vez, palco principal para o show da Chuva Geminídeas. O fenômeno foi registrado na madrugada deste domingo (11) pelo Observatório Espacial Heller & Jung, de Taquara.

Conforme o professor Carlos Fernando Jung, é possível ver a passagem do meteoro até sua extinção. “Essa Chuva de Meteoros iniciou no dia 4 e deve permanecer até o Natal.” Jung explica que o pico do evento ocorre entre quarta (13) e quinta-feira (14). “O melhor horário para a observação será a partir das 22 horas do dia 13, podendo ser vista com intensidade até o fim da madrugada de sexta-feira (15).”

No que se refere ao ponto ideal de observação, o professor diz que os apaixonados por astronomia devem olhar para a constelação de gêmeos, ao nordeste.