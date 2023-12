Governo de SC inicia campanha de vacinação contra a Covid-19

De acordo com o último boletim epidemiológico, SC já registrou mais de 48 mil casos da doença este ano

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde (MS), agora recomenda a administração da segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19. Esta recomendação aplica-se a pessoas a partir dos 60 anos e também aos imunocomprometidos acima de 12 anos, que já tenham completado mais de 6 meses desde a última dose da vacina bivalente.

João Augusto Brancher Fuck, diretor de vigilância epidemiológica do estado, enfatiza a necessidade de manter a vacinação em dia. “Atualizar o esquema vacinal é crucial. As vacinas que temos são eficientes contra as variantes presentes no país, ajudando a prevenir casos graves e óbitos”, afirma.

Para verificar se seu esquema vacinal está completo, considere as seguintes vacinas:

Vacina monovalente

Vacina bivalente

Em Santa Catarina, já foram aplicadas mais de 16 milhões de doses contra a Covid-19, incluindo cerca de 720 mil doses da vacina bivalente. O diretor da SES ressalta a importância da busca ativa pelas doses de reforço, principalmente para crianças e adolescentes, grupo que ainda apresenta uma taxa de vacinação baixa.

O último boletim epidemiológico do estado revela mais de 48 mil casos de Covid-19 só este ano. Desde outubro, houve um aumento nos casos, reforçando a necessidade de vacinação e de manter as medidas de controle, como uso de máscaras e testagem.

Fábio Gaudenzi de Faria, superintendente de vigilância em saúde, alerta: “A situação epidemiológica da Covid-19 melhorou, mas a doença ainda existe. Em 2023, registramos quase 50 mil casos e 293 mortes. Por isso, medidas preventivas continuam essenciais, incluindo a vacinação a partir dos 6 meses de idade.”