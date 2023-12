Polícia Rodoviária inicia Operação Natal 2023

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), irá desenvolver das 19h desta sexta-feira, 22, até às 7h da próxima terça-feira, 26, a Operação Natal 2023, que tem a finalidade de proporcionar maior segurança e fluidez aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante esse período específico das festas de fim de ano.

A estimativa é de que haja um aumento considerável, de ao menos 30% de veículos transitando nas rodovias estaduais de Santa Catarina neste período de Natal. Desta forma, serão intensificadas as fiscalizações nos 25 postos da Polícia Militar Rodoviária, que estão espalhados por todas as regiões do Estado.

Com isso, o Comando de Polícia Militar Rodoviária recomenda aos motoristas para que não dirijam após ingerir bebidas alcoólicas, utilizem sempre o cinto de segurança, respeitem os limites de velocidade e não realizem ultrapassagens proibidas, bem como respeitem as regras gerais de circulação e conduta no trânsito.

Na Operação Natal 2022, foram registrados 41 sinistros, sendo 19 deles com vítimas e 22 sem vítimas. As ocorrências envolveram 68 veículos, causando ferimentos em 27 pessoas e um sinistro com morte no período da operação.

A PMRv reforça a todos os condutores para que antes de viajar verifique as condições do seu veículo, tais como parte mecânica, freios, sistema iluminação e pneus, regularize seus documentos de porte obrigatório, evitando desta forma situações desagradáveis no seu passeio.