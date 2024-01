PMRv APRESENTA BALANÇO FINAL DA OPERAÇÃO RÉVEILLON 2023/2024

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), informou na tarde desta terça-feira, 2, os números finais da Operação Réveillon. As ações iniciaram às 19h da última sexta-feira, 29 e seguiram até às 7h desta terça-feira, 2.

Ao todo, foram registrados 47 sinistros, em comparação aos 51 contabilizados na operação passada. Destes, 23 foram com vítimas e 23 sem vítimas. Os números apontam 85 veículos envolvidos, em comparação aos 91 do ano anterior e 32 pessoas feridas, contra 40 do ano de 2022/2023. Infelizmente uma pessoa perdeu a vida nas rodovias estaduais de Santa Catarina.

As ações de trânsito desenvolvidas pelas unidades da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), priorizaram em todo o Estado a fiscalização do excesso de velocidade, ultrapassagens não permitidas, embriaguez ao volante, utilização de telefone celular ao volante, descumprimento das normas gerais de circulação e conduta, entre outros crimes, de forma integrada com os demais órgãos de segurança pública.

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

Nas rodovias estaduais, preservando a ordem e protegendo a vida!

🚨Emergência!? Ligue 📞198!