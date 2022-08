Raça de Bois criados bebendo cerveja estarão em Feira de SC

Uma raça de bois receba mordomias como a de beber cerveja, recebe massagem e ainda ouvi músicas especiais. Este é o caso do boi japonês da raça Wagyu, que na sua origem no Japão, antigamente, tinha direito a estas mordomias. Hoje a criação já não é mais assim, mas os cuidados seguem. A raça já tem criação no Sul do Brasil, inclusive em SC. É uma das raças que estarão expostas na 11ª edição da Feira AgroPonte, em Criciúma a partir do dia 17.

A AgroPonte é um evento que será realizado de 17 a 21 de agosto no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, em Criciúma. Serão mais de 700 animais entre bovinos puro de origem (PO) e puro por cruza (PC) de inúmeras raças, bubalinos na argola, equinos, ovinos, aves tradicionais e exóticas, canários, suínos em baias, abelhas sem ferrão e coelhos.

Com informações: NDmais