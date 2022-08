SC chega a 21 casos confirmados da varíola dos macacos

Subiu para 21 o número de casos confirmados da varíola dos macacos em Santa Catarina. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemioógica (Dive), mais 14 casos da doença foram registrados na sexta-feira (5) em seis cidades catarinenses.

Os pacientes têm idades entre 23 e 54 anos, sendo que treze são homens e apenas um é mulher. Florianópolis é o município com o maior número de confirmações, com sete no total. Já os demais casos foram registrados em Blumenau (3), Abelardo Luz (1), São João Batista (1), Balneário Camboriú (1) e Joinville (1).

O estado de saúde dos pacientes não foi divulgado pela Dive.

A varíola dos macacos é transmitida por meio de contato próximo. A infecção pode ser por vias respiratórias, mas é preciso contato face a face perto por tempo prolongado.