Cabanha Caiapiá conquista importante título na Expolages; Conhece os campeões das raças Devon e Bravon

Cabanhas Passo Velho, Caiapiá, Rio Canoas, Santa Maria e do Nondas, todas catarinenses, levam os grandes campeonatos.

O título de melhor fêmea foi para a vaca do box 87, tatuagem 1007 – EME Sete Stone TE de São Luiz, da Cabanha Caiapiá, de Jeferson Oliveira, de São Joaquim.

O touro do box 186, AM Lavrador Omega do Passo Velho, tatuagem 76, pertencente ao criador André Macari, da Cabanha Passo Velho, de Bom Jardim da Serra, conquistou o grande campeonato entre os exemplares Devon de argola da Expolages 2022, que encerrou neste domingo (16 de outubro) no Parque de Exposições Conta Dinheiro, em Lages (SC).

O prêmio de reservado grande campeão foi para o reprodutor Rio Canoas 99 Omega, box 86 e tatuagem 76, da Fazenda Rio Canoas, de Wanderley Corona, de Anita Garibaldi.

Na primeira participação da raça Bravon na exposição, a Fazenda Rio Canoas foi duplamente vencedora. O grande campeonato foi para o touro Átila, tatuagem 08 do box 097, que repetiu a façanha da Expointer, no Rio Grande do Sul, onde também levou a faixa de grande campeão. O Reservado Grande Campeão foi para Tufão, do box 95, tatuagem 23 BR, que tirou 3º lugar na mesma exposição.

Rústicos – Entre os rústicos, os primeiros lugares entre os machos foram para duas cabanhas de Lages. O grande campeão foi o touro Santa Maria 254 Robusto, box 193, tatuagem 254, de Helena Cristina Bianchini Araújo, da Cabanha Santa Maria. O título de reservado grande Campeão foi para FM Barão, box 200 e tatuagem 08, de Lacir de Melo, da Fazenda Mandassaia.

Nas fêmeas, a vaca 33 ANG Jenifer Quartzo do Nondas, box 195 e tatuagem 33, levou o grande campeonato. O exemplar pertence a Adriano Nath Garcia, da Cabanha do Nondas, de São José do Cerrito. A reservada grande campeã foi a fêmea Heroína 688 da Gralha azul FIV65, do box 201, tatuagem FIV65, de Antonio Marcos Passarin, Cabanha Gralha Azul, de Fraiburgo. Todos os julgamento ocorreram na tarde do dia 13, sob a avaliação do jurado Leonardo Wiggers.

Leilão – No mesmo dia,11 touros e 5 fêmeas Devon e Bravon foram ofertados em um disputado leilão de diferentes raças, com lances presenciais e de forma virtual. Entre os Devon, o melhor lance foi para o touro do lote 309, tatuagem 08, que horas antes foi consagrado reservado grande campeão rústico da Expolages. O reprodutor mocho, de 3 anos e 740 kg, foi arrematado por R$ 26,2 mil pela Agropecuária Santa Rita. A média dos machos foi de R$ 17.367 e as fêmeas ficaram em R$ 10.360. O remate ocorreu na pista José Arruda Ramos e esteve a cargo da Camargo Agronegócios.

Outro momento de destaque da Expolages ocorreu no dia 14, quando a carne Devon Certificada, produzida pelo Frigorífico São João, de São João do Itaperiú (SC), foi servida aos participantes do Meet da Carne. Iniciativa da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC), a iniciativa destacou a importância da utilização de dados do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo) na seleção de animais na propriedade e, posteriormente, auxiliar o criador a ter bons resultados no rendimento de carcaça e na produção de carnes premium. Aproximadamente cem criadores participaram do evento e da degustação, que contou também com carnes de outras raças que utilizam o programa.

O Presidente do Núcleo Catarinense de Criadores de Devon, Istélio José Souto-Maior Camargo, lembra que pelos registros na Associação Rural de Lages, a raça Devon participa da feira desde 1.911, quando ocorreu a primeira exposição agropecuária em Lages. “Demonstrando que é uma raça adaptada e rústica no sul do Brasil e consolida-se como uma importante ferramenta de melhoramento genético para o pecuarista. E agora o Bravon se integra ao evento, foi uma edição muito importante para rever e fazer novos amigos e clientes e, ainda, para trocas de informações”.

A presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB), Simone Bianchini, parabeniza a Expolages pelo sucesso e os criadores pelas excelentes vendas. A dirigente lembra que tanto o Bravon quanto o Devon vêm trilhando caminhos de conquistas. “Isso é fruto da busca constante pelo melhoramento genético, como as provas de Consumo Alimentar Residual (CAR) e o uso do Promebo. Dentro dessa evolução, também trabalhamos para a importação de material genético (sêmen) para o Brasil, mas essa condição depende de certificação sanitária nos países exportadores”. Para Bianchini, a procura do investidor por reprodutores Devon, principalmente para cruzamento industrial, se deve ao fato de serem animais equilibrados, rústicos, melhoradores genéticos e produtores de carne premium.

Crédito das fotos: Istélio Camargo

Com informações: Imprensa Devon e Bravon: