Caoagro da Polícia Civil participa de força-tarefa e apreende cerca de uma tonelada de carne em Lages

O Centro Estadual de Combate aos Crimes contra o Agronegócio da Polícia Civil de Santa Catarina (Caoagro), participou na sexta (14) e sábado (15), de uma força-tarefa na cidade de Lages (SC), juntamente com a Cidasc, Vigilância Sanitária e da Polícia Civil de Lages.

O objetivo da operação foi a fiscalização em estabelecimentos que comercializavam produtos de origem animal (bovino, suíno, ovelha, peixes e outros), com o escopo de verificar a procedência dos produtos, com as respectivas notas fiscais, a data de validade, sanidade do produto e, notadamente, combater o crime de abigeato, considerando o alto índice de crimes dessa espécie naquela região.

Ao todo foram fiscalizados 6 estabelecimentos e apreendidos mais de 800 Kg de produtos de origem animal, sem comprovação de origem, visivelmente deteriorados, com sérias consequências para os consumidores. Toda a mercadoria apreendida foi incinerada, já que a situação é de risco para a saúde pública, e de forma alguma poderia ser consumida.

De acordo com o delegado Fernando Callfass, coordenador estadual do Caoagro da Polícia Civil, existe uma grande incidência de crimes de furto de animais na região de Lages e o Caoagro possui atribuições para trabalhar em conjunto com as forças sanitárias, objetivando preservar a agropecuária e a segurança de alimentos, abrangidas a saúde animal, a sanidade vegetal, a segurança, padronização e classificação de produtos e insumos agropecuários”.

A união de esforços entre a Polícia Civil, Cidasc e Vigilância Sanitária tem por objetivo ampliar as ações de defesa agropecuária no Estado na proteção da sanidade animal, bem como evitar a ocorrência de crimes contra o agronegócio, sobretudo o crime de abigeato e contra o consumidor. Fonte Caoagro PCSC