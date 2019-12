Homem de Bom Jardim da Serra é encontrado morto dentro de Rio

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bom Bombeiros da cidade de Orleans, o corpo de um homem foi localizado no Rio Hipólito, no Centro de Orleans, no início da tarde de sábado (14).

De acordo com que foi apurado, preliminarmente, o homem tinha 47 anos e era natural de Bom Jardim da Serra.

O corpo estava boiando no rio, já em estado de decomposição e rigidez cadavérica.

Ele foi recolhido pelo Instituto Geral de Perícias (IGP), que apontará a causa da morte.

Com informações do Corpo de Bombeiros e Portal Engeplus