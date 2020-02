Águia 4 faz atendimento em município da Serra Catarinense

Na segunda-feira (3), a equipe da arenonave Águia 4 juntamente com a equipe médica do SAMU, atenderam uma grave ocorrência de capotamento de veículo no município de São José do Cerrito, com óbito e outras três vítimas.

As equipes em conjunto realizaram o atendimento primário, estabilizando e realizando o transporte aeromédico de uma adolescente, em estado grave, até o centro de referência.

É importante salientar que o transporte por solo levaria aproximadamente 50 min e com apoio do Águia 4 levou apena 12 min, reduzindo consideravelmente o tempo de atendimento médico especializado a vitima e dessa forma trazendo mais chances de vida.

Essa parceria entre o Águia 4 e SAMU tem trazido resultados muito expressivos no atendimento e transporte aeromédico de vítimas em estado grave e comprova a real necessidade de termos um(a) médico (a) e enfermeiro (a) a bordo já que, assim, podemos levar uma espécie de UTI diretamente nas cenas de sinistro,garantindo uma primeira reposta mais eficiente e ganhando casa segundo, que pode ser fundamental entre a vida e a morte de quem mais precisa.

Por Assessoria de Imprensa 5ª Base de Aviação da Polícia Miitar