Corsa capota entre São Joaquim e Lages durante a madrugada

A Polícia Militar Rodoviária do Painel informou sobre uma saída de pista seguida de capotamento na SC 114 KM 257 (cerca de 12km depois da ponte do Lavatudo), no município de Painel ocorrido na madrugada desta quinta (6) por volta das 01h14min.

O fato foi tipificado como sendo um acidente de trânsito com saída de pista seguida de capotamento e do Crime de Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária, um motorista de caminhão informou que um veículo GM/CORSA SEDAN JOY, emplacado em Maracaja, após efetuar manobra de ultrapassagem acabou saindo de Pista e capotando. Em seguida visualizou três masculinos saindo do veículo e se evadindo do local.

Com a chegada da Polícia Rodoviária no local, com o apoio da Guarnição PM do destacamento de Painel, foi encontrado embaixo do veículo uma garrafa de whisky da Marca Natu Nobilis, quase toda consumida, levantando a hipótese de que o condutor teria deixado o local por estar sob influência de álcool.

No veículo foram constatados danos de grande monta devido ao acidente e encaminhado ao guincho conveniado.

Com informações da Polícia Rodoviária

