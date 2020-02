Em operação cinematográfica polícia prende traficante no centro de São Joaquim

Após perseguição policial na Rua Manoel Joaquim Pinto, um veículo foi abordado pela Polícia Civil de Santa Catarina. A operação coordenada por meio da DIC de São Joaquim com apoio de agentes da DPCo, DPCAMI e Guarnição da PM deu cumprimento na tarde quinta-feira (27), ao mandado de prisão emitido em desfavor de traficante de entorpecentes.

Ato contínuo foi dado cumprimento aos mandados de busca e apreensão nas residências de integrantes do grupo chefiado por ele, sendo apreendidos entorpecentes Cocaína, Crack e comprimidos de esctasy; duas balanças de precisão; arma de choque.

Esta operação é decorrência de longa e robusta investigação realizada pela equipe de investigação da DIC de São Joaquim. Sendo que o grupo já vinha sendo monitorado há meses.

A Polícia Civil realizou, também, nos últimos dias, operação que resultou na prisão de foragido com vínculos com a facção criminosa autodenominada PCC, ocasião em que fora recuperado um veículo com registro de furto na cidade de Criciúma.

São operações realizadas pela Polícia Civil a fim de combater atuação de organizações criminosas no Estado.