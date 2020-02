Pré-definido os Shows Nacionais da Festa Nacional da Maçã 2020 em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim realizou na tarde desta última sexta (28) a licitação para a realização da 22ª Edição da Festa Nacional da Maçã que irá ocorrer entre os dias 07 a 10 de Maio de 2020.

A licitação foi transmitida ao vivo pelo Página do Facebook da própria Prefeitura e resultou nos seguintes shows nacionais pré-definidos:

Quinta-Feira 7 de Maio:

Nenhum de Nós

Quem deverá abrir a Festa Nacional da Maçã em 2020 é o Nenhum de Nós que possuí mais de 33 anos de carreira tendo superado a marca de 2 mil shows. Com 17 discos e possui uma imensa legião de fãs no Brasil e na América Latina. A Banda possuí grandes sucessos como Camila Camila, Astronauta de Mármore, Paz e Amor, Você Vai Lembrar de Mim e Amanhã ou Depois. O Nenhum de Nós promete um show envolvente na terrinha da maçã com os maiores hits do final dos anos 80 e para os fãs do bom e insuperável rock nacional.

Sexta-Feira 8 de Maio:

Raça Negra

Na sexta-feira deverá ser a vez de uma dos mais emblemáticos grupos de Samba romantizado abordarem na Capital Nacional da Maçã. Eles emplacaram inúmeros sucessos como “Cigana”, “Doce Paixão” e “Cheia de Manias” e deu início à uma era que invadiria as rádios populares no início dos anos 90. A canção “É Tarde Demais” está no Guinness (livro dos recordes) como a música mais tocada em 1 único dia no mundo: 600 vezes em 20 de julho de 1995. O Raça Negra abriu as portas para o sucesso de muitos grupos que vieram depois deles e beneficiou muito a carreira desses grupos e cantores já existentes. O grupo pretende arrastar uma multidão de apaixonados para o Parque Nacional da Maçã.

Sábado 9 de Maio:

Fernando e Sorocaba

E quem deverá estar de volta a Festa Nacional da Maçã é uma das duplas mais benquista do Brasil, a dupla Fernando e Sorocaba, eles são uma verdadeira mistura música, entretenimento e muita diversão em um show que já percorreu o país inteiro, além dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Fazem uma apresentação composta de hits aliado a muita tecnologia, ilusionismo e efeitos especiais. Na última vez em que estiveram em São Joaquim o cantor Sorocaba chegou montar em um cavalo e participar de um tiro de laço na cancha do CTG Minuano Catarinense, agora imagina o que farão (para a alegria dos fãs) na Festa de 2020 em São Joaquim ?

Domingo 10 de Maio:

Yasmin Santos

E quem encerra a tão esperada Festa Nacional da Maçã de 2020 é a cantora sertaneja Yasmin Santos que já abria os shows de Henrique & Juliano, Simone & Simaria e Raça Negra, mas que ficou famosa pelo seu tímbre de voz ser idêntico ao da cantora Marília Mendonça. Sendo considerada pela Deezer uma das novas promessas do universo sertanejo, “Saudade Nivel Hard“, música que ficou entre as 10 mais tocadas das rádio. Também lançou o single “Pronta Para Trair“, mais uma música de grande sucesso. A Jovem promessa do universo sertanejo é quem fará o encerramento com chave de ouro de Festa Nacional da Maçã 2020.

A Festa Nacional da Maçã de 2020

Entre as atrações estão a Mostra Joaquinense de Vinhos Finos de Altitude, Rodeio tradicionalista e diversas atrações culturais. O público poderá conferir ainda concursos para avaliar a qualidade do queijo serrano e da maçã, além de feiras de gado, artesanato e exposições.

A festa erá realizada por uma parceria público-privada feita pela Prefeitura de São Joaquim e contará com shows nacionais, regionais e locais.