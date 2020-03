Na tarde de sexta-feira (13), a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que estava sendo realizado jogo do bicho na praça central da cidade, ao lado do banco do Brasil.

Munidos das informações referente as características do indivíduo, a guarnição PM procedeu a abordagem do suspeito, encontrando com o mesmo equipamentos e anotações que configuravam a prática ilegal do jogo do bicho.

Foi lavrado termo circunstanciado em desfavor do indivíduo, recolhido o material e liberado.