Sexta-feira 13 foi o dia do azar para criminosos em São Joaquim

Polícia Civil de São Joaquim apreende drogas e produtos de origem duvidosa

Na tarde de sexta-feira (13), a Polícia Civil de São Joaquim cumpriu um mandado de busca a apreensão na casa de um suspeito de praticar tráfico de drogas, sendo no local encontrado outros objetos de origem duvidosa, além de drogas.

Polícia Civil de São Joaquim prende homem acusado de receptação

Na tarde de sexta-feira (13), a Polícia Civil de São Joaquim, prendeu em flagrante um homem, acusado de receptação. Os produtos haviam sido furtados horas antes e deixados sob a guarda do acusado.

O furto havia sido praticado em uma residência no bairro Jardim Bandeira na manhã do mesmo dia. Boa parte dos pertences foram recuperados e devolvidos a vítima.

Se alguém estiver vendendo algum produto de origem duvidosa, a baixo do valor de mercado e sem nota fiscal, comunique as autoridades, pois pode se tratar de algo proveniente de furto. A pessoa que compra tais produtos poderá responder pelo crime de receptação.

Polícia Militar de São Joaquim apreende produtos de jogo do bicho

Na tarde de sexta-feira (13), a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que estava sendo realizado jogo do bicho na praça central da cidade, ao lado do banco do Brasil.

Munidos das informações referente as características do indivíduo, a guarnição PM procedeu a abordagem do suspeito, encontrando com o mesmo equipamentos e anotações que configuravam a prática ilegal do jogo do bicho.