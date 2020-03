Bandidos arrombam e levam “de novo” o dinheiro de ofertas da Igreja em São Joaquim

Bandidos perderam o respeito pela fé e pelas religiões…

A Igreja Católica de São Joaquim foi alvo da ação de criminosos nesta última semana. Os bandidos entraram no templo religioso em São Joaquim e arrombaram as caixas de ofertas que ficam interpostas nas paredes, levando o dinheiro da Igreja.

Tal ação chocou muitos fiéis que tentam entender a razão do furto na casa do Senhor. Essa é a segunda vez que é alvo de vandalismo. Tempos atrás bandidos já haviam arrombado a porta lateral da igreja, na sacristia e levaram as caixas de ofertas contendo o dinheiro que os fiéis depositaram durante as missas do final de semana.