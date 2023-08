23ª Festa Nacional da Maçã em São Joaquim Começa a Gerar Expectativa na Mídia

Colunistas Catarinenses Cacau Menezes e Moacir Pereira Enfatizam a Importância do Evento

A 23ª edição da renomada Festa Nacional da Maçã, realizada em São Joaquim, já está ganhando destaque na mídia catarinense, com os colunistas influentes Cacau Menezes e Moacir Pereira ressaltando a relevância desse evento icônico. O lançamento oficial ocorreu na capital do estado e reuniu autoridades, líderes regionais e entusiastas da cultura serrana. A festa está programada para acontecer entre os dias 7 e 10 de setembro, no Parque de exposições da Maçã em uma realização da Prefeitura de São Joaquim e Ugioni Eventos.

O evento, que é aguardado com grande expectativa, promete oferecer uma experiência enriquecedora e diversificada para os participantes. Entre as atrações destacadas estão a Mostra Nacional da Qualidade da Maçã, onde os visitantes poderão apreciar e conhecer a excelência das maçãs produzidas na região de São Joaquim. Além disso, a Mostra de Vinhos Finos de Altitude apresentará os rótulos mais requintados da área, proporcionando aos apreciadores uma jornada sensorial pelo sabor e aroma únicos desses vinhos.

A Mostra de Qualidade do Queijo Serrano e a Mostra do Mel complementam o cardápio de experiências, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar e saborear produtos regionais de alta qualidade. A exposição pecuária e de artesanato também estará em destaque, celebrando as tradições culturais e rurais da região serrana.

Clique e veja a programação completa da Festa Nacional da Maçã…

Com o Parque da Maçã como cenário, a Festa Nacional da Maçã não é apenas um evento festivo, mas também uma celebração da cultura, da tradição e dos produtos locais que tornam São Joaquim e a região. É um momento de encontro entre moradores locais e visitantes de todo o país, onde a diversidade e a riqueza da cultura serrana são exaltadas.

Diante do entusiasmo crescente e das expectativas que cercam a Festa Nacional da Maçã, a contagem regressiva para os dias 7 a 10 de setembro já começou. É uma oportunidade para os amantes da cultura, gastronomia e tradições regionais vivenciarem um evento que, além de celebrar a maçã e seus derivados, celebra também a identidade única de São Joaquim e sua história.