Polícia encaminha dois para a Delegacia após ameaçar mulher com arma em São Joaquim

O fato aconteceu na última quarta-feira (18), a guarnição da Polícia Militar de São Joaquim, juntamente com a guarnição da Polícia Militar Ambiental, foram acionadas para atendimento de ocorrência de Maria da Penha no bairro Minuano.

O dono de um estabelecimento comercial e seu filho estariam ameaçando a ex companheira com um revolver. Ao chegar no local a polícia abordou um suspeito e o outro empreendeu fuga para a parte dos fundos, onde em seguida foi abordado.

Ao perfazer o caminho da fuga, dentro do barracão, a polícia militar encontrou escondido em uma meia cor de rosa um revólver calibre 38 carregado com 5 (cinco) munições intactas, com numeração raspada.

A arma foi reconhecida pela vítima como instrumento de ameaça contra ela. Assim, foi dado voz de prisão a ambos e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.