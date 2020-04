Polícia Rodoviária tem agora balança para caminhões entre São Joaquim a Lages

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA REALIZA OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO COM BALANÇAS NA REGIÃO SERRANA DE SANTA CATARINA

No dia de hoje, 22 de abril, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) realizou uma expressiva operação de fiscalização de transporte rodoviário com foco na pesagem das cargas com a utilização de balança portátil.

A operação transcorreu na SC114, em frente ao Posto 10, no município de Painel e contou com a participação de policiais militares rodoviários dos demais postos da 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária da região serrana, bem como apoio do Águia 04 da 5ª Companhia do BAPM, de Lages.

Com informações da 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel/SC.