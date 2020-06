Hilux roubada é recuperada em São Joaquim

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio DPOC e com apoio da DIC, após diligências realizadas sob o comando do Delegado Eduardo Pedrini, com o auxílio imprescindível da população de São Joaquim, recuperou o veículo Toyota Hilux roubada após um assalto à mão armada no centro de São Joaquim na data desta última segunda-feira.

A caminhonete foi encontrada abandonada, nesta terça (16), em um sítio na localidade de Domingos Borges cerca de 16 km do centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Civil as diligências continuam em andamento no objetivo de identificar os suspeitos do crime.

Vídeo gravado por morador no momento em que a camionete foi encontrada no interior de São Joaquim: