Caminhão de Maçã capota na Serrinha em São Joaquim e motorista fica preso às ferragens

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado às 17h06 da tarde desta segunda-feira (25), para atendimento a um capotamento de caminhão na SC-114 km 298 – Serrinha.

O motorista um homem de 44 anos estava preso às ferragens no Caminhão, Ford Cargo 2422, vermelho, foi definido as táticas de desencarceramento e com a utilização de um munk, foi suspendido a cabine, criado acesso e extraído a vítima.

A vitima apresentava ferimento no queixo, escoriações e contusão na região lateral esquerda do tórax, rigidez abdominal, escoriações no joelho direito e possível fratura na perna direita.

A ambulância ASU deslocou a vitima para a emergência do Hospital Sagrado Coração de Jesus. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para os procedimentos de trânsito.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar