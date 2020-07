Comerciantes de Bom Jardim da Serra protestam contra a o fechamento da Serra do Rio do Rastro

Os comerciantes de Bom Jardim da Serra, fizeram um abaixo assinado na tarde deste última segunda-feira (27) solicitando que seja revisto os horários de fechamento da Serra do Rio do Rastro durante o período de obras que deverá se estender até Maio do ano que vem.

Até a conclusão dos serviços, prevista para maio de 2021, o trânsito de veículos na Serra só será permitido das 5h às 8h e das 17h às 20h, de segunda a sábado. Das 8h às 17h e das 20h às 5h, o tráfego será bloqueado, pois as faixas de rolamento serão interditadas nos dois sentidos. Aos domingos, o trânsito estará liberado.

Rotas alternativas

Para quem tem como destino o Sul do Estado:

– Serra do Corvo Branco (Tráfego liberado apenas para veículos leves (Proibido tráfego de veículos com comprimento superior a 6,30 metros). Trata-se de uma rodovia com trechos não pavimentados e extremamente sinuosos, conduza seu veículo com cuidado.

– Rota pela BR-282.

PROTESTO DOS COMERCIANTES DE BOM JARDIM DA SERRA

Os comerciantes de Bom Jardim da Serra disseram saber da importância das obras de intervenção nos pontos críticos da Serra porém os horários fixados são impraticáveis e município de Bom Jardim da Serra Com certeza é o mais prejudicado.

Considerando ainda que a Serra do Rastro é a única ligação direta entre o Planalto Serrano e o litoral sul, é preciso urgentemente que os horários de abertura de trânsito de veículos seja revisto. Pois o município de Bom Jardim da Serra tem quase 100% do seu abastecimento via Serra do Rio do Rastro e com fechamento ficariam isolados do resto do estado.

