Idoso é atropelado por trator na Serra Catarinense

Nesta segunda-feira (10), a 5ª. BAv (Base de Aviação da Polícia Militar) sede do Águia 04 em Lages, atendeu uma ocorrência na cidade se São José do Cerrito onde um idoso de 73 anos foi atropelado por um trator.

A operação de resgate teve a atuação conjunta entre o Águia 04 e SAMU. Após o primeiro atendimento realizado, a vítima foi transportada até o hospital em Lages. O atendimento prestado no modal multimissão para deslocamento de vítimas com as aeronaves da aviação da polícia militar é menor, consequentemente, salvando mais vidas.

A 5ª Base, sede do Águia 4 em Lages, juntamente com outras três bases existentes em Santa Catarina, compõem o Batalhão de Aviação da Polícia Militar onde as aeronaves e tripulantes operam no modal multimissão, ou seja, realizam qualquer tarefa designada e conhecida, como salvamento, resgate, combate a incêndios florestais, busca e operações policiais com resposta rápida, participando de operações de saturação com o deslocamento de todo efetivo de serviço para qualquer localidade de Santa Catarina.

Com informações da assessoria de imprensa da 5ª. Base (BAv).