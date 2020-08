Ladrões arrombam casa recém mobiliada no interior de São Joaquim e furtam todos os eletrodomésticos

O bombeiro Rodrigo Lima Gomes, ele atua em Bom Jardim da Serra construiu sua casa na localidade de Cruzeiro às margens da SC – 390, à 2 km do Snow Valley, e na última quinta-feira (13) iniciou a mobília da residência.

Na madrugada deste sábado (15) enquanto o bombeiro estava de serviço os ladrões aproveitaram que a casa estava sozinha e arrombaram todas as portas, inclusive internas, deixaram um rastro de prejuízo, além do furto quebraram diversos vidros das janelas.

Foi furtado vários eletrodomésticos, utensílios de cozinha e o enxoval completo de cama, mesa e banho.

Produtos furtados

Forno Elétrico – Electrolux

Microondas – Fischer

Panificadora

Jogo de panela – Tramontina

Objetos de decoração

Toalhas bordadas

Qualquer informação sobre os ladrões ou receptadores de mercadorias sendo vendidas com preço abaixo do valor de mercado e sem nota, entrar em contato com Rodrigo pelos fones whats app, 49 9 91929394 ou 49 9 91411987, ou acionar a polícia.