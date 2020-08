SOLDADO MELO, DA PMSC: HERÓI DA VIDA REAL

Nesta madrugada, o soldado Melo, do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Criciúma, estava de FOLGA e percebeu que uma idosa estava na janela solicitando ajuda porque o seu apartamento estava em chamas.

Melo fez contato com os bombeiros e correu para o local, onde ORGANIZOU os moradores para saírem do prédio, e logo iniciou o combate às chamas até a chegada dos bombeiros com mais equipamentos, auxiliando os trabalhos até o SALVAMENTO da idosa e do seu animalzinho de estimação.

O policial é policial o tempo inteiro. Parabéns, soldado Melo, de Criciúma: você é merecedor de promoção por ato de bravura! Na ALESC, protocolarei uma moção de aplausos ao nosso herói da vida real.

Força e Honra!