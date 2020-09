Polícia Militar Rodoviária apreende tijolo de maconha de quase um quilo em São Joaquim

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em Operação de Fiscalização de trânsito na Rodovia SC 110, KM 435,95 em São Joaquim, por volta das 21h30min de sábado(19), abordou o veículo Escort GL verde, com placas de Criciúma.

O carro era conduzido por um homem de 33 anos de idade, que estava em companhia de um outro homem de 24 anos, devido suspeitas nos ocupantes do veículo, feito buscas pessoais e no interior do veículo onde foi encontrado um tijolo pesando 980g de substância semelhante a maconha .

Diante das irregularidades constatadas, foi confeccionado Boletim de Ocorrência devido um deles estar em posse de entorpecentes e ao outro por apresentar sinais notórios de embriaguez.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel