Clubinho dos Vicentinos de São Joaquim inaugura calçada em benefício dos idosos

O tão esperado sonho da calçada se concretizou, e na tarde do último sábado (19),o asilo vicentino de São Joaquim realizou a inauguração da obra que vai beneficiar os idosos que lá residem.

Os velhinhos já com certa dificuldade para caminhar tinham um trajeto difícil em meio as pedras e buracos, enfrentando as perigos para chegar em suas casas. O Clubinho todo ano realiza o evento a + Bela Adolescente para arrecadar fundos e manter o asilo com cerca de 20 famílias

Este ano devido a pandemia, não foi possível a realização, então foi elaborada uma vakinha online para ajudar na arrecadação, o valor doado se juntou ao montante que havia em conta, também doado por comerciantes e pessoas da comunidade joaquinense.

A obra tinha um custo de quase 20 mil reais, mas com a ajuda foi possível a realização do sonho, foram construídos mais de 120 metros de calçadas em paver. Venâncio Fioravante um idoso de 86 anos morador do local, é cadeirante e ficou emocionado em saber que sua locomoção será mais tranquila.

Para Jucelda Tano uma das pessoas que cuida dos velhinhos, esta conquista é muito importante para o bem estar de todos, ver eles poder caminhar sem riscos é gratificante.