Governadora interina, Daniela Reinehr conclama união da sociedade catarinense

A governadora interina Daniela Reinehr participou de suas primeiras atividades como chefe do Executivo estadual na manhã desta terça-feira, 27. Por volta das 9h30min, ela presidiu a primeira reunião do secretariado no teatro Pedro Ivo e em seguida concedeu uma entrevista coletiva, na qual conclamou a união da sociedade catarinense. O objetivo, segundo Reinehr, é criar um clima de harmonia para ajudar Santa Catarina a superar o período de instabilidade política.

Durante a reunião de colegiado, Daniela Reinehr apresentou o seu novo chefe da Casa Civil, o general Ricardo Miranda Aversa, da reserva remunerada do Exército brasileiro. Ela contou que mudanças poderão ocorrer no primeiro escalão de Governo, porém, todas acontecerão conforme a necessidade, de maneira tranquila e ordenada, com o intuito de não gerar descontinuidade dos serviços prestados à sociedade catarinense.

A governadora em exercício também falou que pretende dar continuidade às obras em andamento e seguir diretrizes do Ministério da Saúde no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Ela falou sobre a importância da retomada econômica e da preservação da vida no período pandêmico.

“Santa Catarina não pode parar. Essa é uma máxima que eu passei ao colegiado. Precisamos ser resilientes e não causar traumas. Situações que estão dando certo serão mantidas e aprimoradas. Precisamos aprender também com situações que não foram bem vistas e melhorá-las. O foco desse Governo é a retomada da economia de forma responsável, preservando a vida dos catarinenses e recolocando Santa Catarina no caminho do pleno desenvolvimento, trazendo de volta a credibilidade que o nosso Estado precisa ter diante dos investidores e de quem quer vir para cá”, complementou.

Ao final da reunião, ela agradeceu aos secretários pela compreensão com esse momento de transição no Estado, que estão trabalhando por Santa Catarina e também com a possível alteração em alguns cargos. Houve uma oração com pedido de união e pelo bem dos catarinenses.

Daniela Reinehr também agradeceu familiares, amigos e a equipe do gabinete da vice-governadoria, além da sua defesa no processo do Tribunal Misto de Julgamento.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa

Secretaria Executiva de Comunicação – SECom