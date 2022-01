Bitrem que vinha de São Joaquim é flagrado com excesso de peso – Mais de 13 mil kilos acima do permitido!

Não há estrada que aguente!!!

No final da tarde desta terça-feira (18), durante operação de fiscalização de cargas, em frente ao posto de Polícia Militar Rodoviária de Painel, policiais militares flagraram um caminhão bitrem com placas de Santa Cecília, no sentido São Joaquim-Painel e que era conduzido por masculino de 39 anos, com 13.930 quilos acima do permitido, cujo PBTC – peso bruto total combinado é de 57 toneladas.

O motorista, que foi autuado por infração de trânsito, somente foi liberado após a carga, que era de pinus, ter sido transbordada para outro caminhão.

A Polícia Militar Rodoviária ressalta que transportes excedentes de cargas, acima do limite legal permitido e do projetado para cada veículo, além de comprometer sobremaneira a segurança do motorista, compromete a segurança dos demais usuários, bem como o pavimento asfáltico, que não suporta esse excesso, haja vista não ter sido projetado para tal.

Com informações da 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária – Painel