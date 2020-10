Mais uma conquista para o time de futsal “leoas da Serra”, bicampeãs da supercopa de futsal feminino. Comemoraram o Bicampeonato da Supercopa. Venceram o Taboão por 4 a 1. A liga foi transmitida pelo Sport TV. A bola rolou entre Leoas x Taboão, direto do ginásio Jones Minosso! Supercopa! Leoas em quadra se tornando bicampeãs .

Uma conquista tem muitas histórias. Num ano como este, em que os desafios se multiplicaram, as histórias se renovam, se multiplicam, se cruzam. Todos viram o Banco da Família no centro da quadra e nas áreas no jogo de sábado. Não bastasse ter sido o primeiro patrocinador que acreditou em nós quando passamos a ser Leoas da Serra, agora o Banco da Família fez ainda mais: tornou possível a nossa chegada até este momento. Não vamos esconder isso. As dificuldades aumentaram muito com a pandemia. Perdemos patrocínios. Perdemos a nossa torcida no ginásio. E nesta hora, o Banco da Família aumentou o seu apoio. Um banco que já tornou possível para muitas pessoas realizar sonhos como casas, banheiros, exames, consultas, reformas e muito mais, mostrou que realmente é um banco diferente. É banco quando a gente precisa. É família todo dia.

Em suas redes sociais, leoas da Serra fizeram uma declaração sobre seu patrocinador:

Convidamos a todos para conhecer o que o Banco da Família oferece. A gente sempre diz que o jogo acaba no apito final, mas que o sonho só acaba se a gente quiser. Certamente o BF também pode tornar realidade algum sonho seu.

Obrigada, BF. Continuamos juntos. Sonhando, realizando, vencendo. Todo dia.