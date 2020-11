Assaltantes levam dinheiro e tentam agredir funcionárias na Ponto do Pão em plena luz do dia!

Um assalto ocorrido na Ponto do Pão, na tarde deste último sábado (28), por pouco não teve consequências mais graves depois que dois homens entraram com máscaras e encapuzados no estabelecimento por volta das 17h40min.

Um deles portava uma faca e outro disse estar armado com um revólver dentro do bolso. Os assaltantes renderam as balconistas e as empurraram para fora do caixa.

Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança interna do Ponto do Pão e mostra claramente que em plena luz do dia e mesmo com o estabelecimento repleto de pessoas, os assaltantes não se intimidaram de fazer o assalto.

Além da agressividade para com as funcionárias, os assaltantes ficaram insatisfeitos com o valor que havia no caixa e um deles chegou a arremessar a gaveta do caixa contra uma das balconistas e saíram quebrando e derrubando as mercadorias e stands de produtos em uma cena absurdamente lamentável.

Veja o Vídeo gravado pelas câmeras de segurança: