Policiais Civis da Serra Catarinense fazem curso de tiro com fuzis e submetralhadoras em São Joaquim

Foram três dias de curso com o objetivo de habilitar policiais Civis da Região de Lages e São Joaquim nas plataformas com armas longas, Fuzil 556 arma ligth, Fuzil EA2, Fuzil MD97 e submetralhadora SMT.40.

O curso foi ministrado pela ACADEPOL (Academia de Polícia Civil de Santa Catarina), as aulas teóricas realizadas na Escola Martinho de Haro, já as aulas práticas com disparo de tiros, montagem e manutenção das armas foram realizadas no estande do Clube de Tiros Caminhos da Neve.

Ao todo 21 policiais civis, delegados e agentes de polícia participaram da especialização. A Polícia Civil trabalha com uma área mais de combate de curta distância, cumprimento de mandado de busca e apreensão, com este curso todos estarão aptos a trabalhar em uma distância de até 25 mt com a utilização de armas longas.

“Espero que o pessoal como em outros cursos tenha o aproveitamento de 100 % prontos para operar estas armas na rua em combate à criminalidade, traz mais segurança à população, ao próprio operador e às unidades, por isso é fundamental conhecer bem este equipamento para poder usar o armamento em todas as situações”, destacou Edson Volpato Dutra, instrutor.