Centro de Triagem passa a funcionar a noite e finais de semana em São Joaquim

Devido ao aumento no número de casos nos últimos dias, a Prefeitura de São Joaquim, através de uma reunião de gabinete juntamente com a secretária de Saúde e a direção do Hospital Sagrado Coração de Jesus, resolveu por estender o horário de atendimento no Centro de Triagem do COVID-19 que passará a atender agora no horário noturno e finais de semana.

De acordo com a Prefeitura de São Joaquim, o Hospital de Caridade Sagrado Coração de Jesus também sentiu que houve uma alta demanda de atendimentos nestes últimos dias, principalmente de sábado e no domingo.

O pedido é para que as pessoas que tiveram contato ou possuem algum tipo de sintoma procurem a Triagem, localizada no Salão Paroquial, pois serão atendidas pelo médico e pelas equipes. Essas pessoas serão medicadas e terão seu dia de teste já marcado ou serão testadas na mesma hora no intuito de isolar os casos positivos e alertar as pessoas que tiveram contatos com os positivados.

Sendo assim, a Secretaria de Saúde irá trabalhar no objetivo de diminuir a contaminação através do isolamento dos casos, neste momento, o foco do município de São Joaquim agir com maior eficiência dos casos dando isolamentos e cuidados ideais para evitar que o vírus se dissemine de uma forma tão avançada como está acontecendo nos últimos dias.

“Essa foi a função de se estender o horário, foi justamente para dar maior suporte para a população, inclusive, pensando nos funcionários do comércio e no trabalhadores rurais que não conseguem chegar com tempo de ir ao Centro de Triagem. Então agora esses trabalhadores poderão ir após o horário. Todos vão ter um horário à disposição, para ter seu monitoramento e ter a sua avaliação, desde que esteja sintomático ou que teve um contato neste sentido. O Centro de Triagem de São Joaquim é uma referência e vai continuar sendo uma referência, demonstrando o interesse da administração pública, em nome do Prefeito Giovani Nunes e em nome da Secretária Terezinha Godoy e de toda a equipe, mostrando a nossa disposição em agir de forma rápida e prepositiva em combate ao Coronavírus” Finalizou o Prefeito Giovani Nunes

Segunda a Sexta

Manhã das 8h00min as 12h00min

Tarde das 13h00min as 17h00min

Noite das 17h30min as 21h30min

Sábado e Domingo

Manhã das 8h00min as 12h00min

Tarde das 13h00min as 18h00min