Dois homens são detidos com mais de 100 mil em dinheiro na BR 282 em Lages

Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã desta quarta, 9, na BR 282 em Lages, a quantia de R$ 100.356,00 em dinheiro. Uma parte do valor foi encontrada em uma sacola no assoalho e outra no porta-luvas de um Kia/Sportage placas de Itajaí/SC.

Durante a abordagem, o motorista de 36 anos e o passageiro de 35 apresentaram informações desencontradas sobre a origem do dinheiro. O condutor disse que havia sacado um benefício para uma pessoa conhecida e que teria uma procuração em nome dela. Ao ser cobrado o documento, mudou a versão dizendo que usou apenas o cartão do beneficiário, mas o mesmo também não foi apresentado aos agentes. Ele não soube nem mesmo informar o nome completo ou endereço do suposto amigo.

O homem que dirigia a Sportage já tinha passagens por furto, ameaça e injúria. Ele, o passageiro e o dinheiro foram levados à Delegacia de Polícia de Lages. Os dois podem responder por lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores.

Polícia Rodoviária Federal