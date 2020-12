Polícia Militar Ambiental ministra curso de direção off-road para integrantes do IGP

A Polícia Militar Ambiental (PMA) através da sua unidade em Lages, realizou nessa quarta-feira, 09, curso de direção off-road para integrantes do Instituto Geral de Perícias (IGP).

A instrução foi realizada em uma propriedade no morro do prudente, bairro ferrovia no município de Lages.

Estavam presente integrantes do IGP de diversos municípios, entre eles: Rio do Sul; Lages; Curitibanos; São Joaquim e Chapecó.

A instrução foi ministrada pelo Soldado Galvani, apoiado pelo Soldado Brasil, policiais capacitados para tal atividade.

Cursos como este promovem a integração entre órgão públicos, além de aumentar o repasse de conhecimento entre as instituições.







Informações da Polícia Militar Ambiental