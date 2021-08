Alesc rejeita projeto que proíbe corrida de cães em Santa Catarina

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), rejeitou o Projeto de Lei que proibia a realização da corrida de cães no Estado. Pela maioria dos votos, os deputados tomaram a decisão na sessão desta quarta-feira (25) e a proposta será arquivada.

Rejeitado por 17 votos a três, além de três abstenções, o PL de autoria do deputado Marcius Machado (PL), objetivava proibir a realização das corridas de quaisquer raças de cães. Em sua justificativa, ele argumentou que as competições causam danos físicos e psíquicos aos animais envolvidos.

Em alguns casos, conforme o deputado, os cães recebem substâncias para melhorar o desempenho. A prática, de acordo com Marcius, já foi proibida em outros estados, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Parlamentares contrários à matéria demonstraram preocupação com as consequências da aprovação. “É um projeto que deixa muitos pontos em aberto”, considerou Bruno Souza (Novo). “Pode prejudicar atividades praticadas por clubes, que são insuspeitos, gostam dos animais, não estão ali para maltratar. Essa lei não irá aumentar a proteção dos cães e poderá trazer empecilhos.”

Jessé Lopes (PSL) criticou que o chamou de “pautas dos ‘ecochatos’”. “O que é que tem os cachorros correrem? Eles até se divertem”, disse. “A tendência é daqui a pouco não poder comer mais churrasco.”

Rodrigo Minotto (PDT) considerou que a corrida de cães não se configura como maltrato. “Daqui a pouco vai proibir corrida de cavalo”, afirmou. “Acho que isso [a proibição] é até prejudicial, não contribui para a qualidade de vida do animal”, afirmou.

O deputado Silvio Dreveck (PP), que se absteve, afirmou que não compreendeu o teor do projeto e pediu esclarecimentos ao autor, que não estava presente na hora da votação. “Parece que em Santa Catarina não temos essa prática [da corrida de cães]”, disse.

Contudo, em maio, cinco homens foram presos em flagrante por maus tratos quando realizavam uma corrida clandestina com cães, em Araranguá, no Sul do Estado.

Fonte: Alesc