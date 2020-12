Caminhão colide em carro no Mirante da Serra do Rio do Rastro

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) do Município de Bom Jardim da Serra, atendeu um acidente de trânsito no Mirante da Serra do Rio do Rastro, nas proximidades da rodovia SC – 390, Km 402,85.

O acidente foi registrado por volta das 13h30min deste sábado (19), um caminhão Ford Cargo com placas de Tubarão foi manobrar no estacionamento.

Ao se movimentar para sair do local o motorista do caminhão não avistou o carro Hyundai HB-20 com placas de São Joaquim e acabou colidindo. Neste acidente apenas danos materiais em ambos os veículos.

Com informações do 21º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Bom Jardim da Serra